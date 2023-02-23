Simeon Mechev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simeon Mechev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simeon Mechev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simeon Mechev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simeon Mechev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simeon Mechev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simeon Mechev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simeon Mechev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simeon Mechev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simeon Mechev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simeon Mechev 16 Mart 1990 tarihinde Stara Zagora şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Симеон Красимиров Мечев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simeon Mechev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simeon Mechev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simeon Mechev'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simeon Mechev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simeon Mechev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Simeon Mechev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simeon Mechev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Slavia Sofia

1 Şubat 2010 yılında Montana

30 Haziran 2010 yılında Slavia Sofia

1 Şubat 2011 yılında Beroe

30 Haziran 2011 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2011 yılında Botev Vratsa

1 Ağustos 2012 yılında Vidima-Rakovski

1 Mart 2013 yılında Vereya

1 Ağustos 2013 yılında Botev Vratsa

1 Ocak 2014 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2014 yılında Burgas

1 Temmuz 2015 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2016 yılında Lokomotiv GO

8 Eylül 2017 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2018 yılında Vereya

8 Ocak 2019 yılında Botev Vratsa

27 Şubat 2020 yılında Tsarsko Selo

1 Ekim 2020 yılında Septemvri Sofia

5 Ocak 2021 yılında Etar

1 Temmuz 2021 yılında Beroe

Simeon Mechev kimdir

Simeon Mechev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simeon Mechev şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Slavia Sofia

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Simeon Mechev nereli

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