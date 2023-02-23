Simeon Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simeon Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simeon Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simeon Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simeon Petrov 12 Ocak 2000 tarihinde Limoges şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Bulgaristan,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Симеон Петров şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simeon Petrov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Euro Play Ltd. yapmaktadır. Simeon Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Simeon Petrov'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Simeon Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simeon Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Simeon Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simeon Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Limoges FC

1 Temmuz 2018 yılında GFC Ajaccio U19

23 Ağustos 2019 yılında Strumska Slava

1 Temmuz 2020 yılında CSKA 1948

Simeon Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simeon Petrov şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simeon Petrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Limoges FC (-2017)

Bulgaristan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.