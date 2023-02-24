Simeon Turlakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simeon Turlakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simeon Turlakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simeon Turlakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simeon Turlakov 11 Mart 2008 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Симеон Красимиров Турлаков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simeon Turlakov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simeon Turlakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına - tarihinde katılmıştır. Simeon Turlakov'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simeon Turlakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simeon Turlakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simeon Turlakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simeon Turlakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simeon Turlakov şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Simeon Turlakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U15 takımında 4 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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