Simeon Veshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simeon Veshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simeon Veshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simeon Veshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simeon Veshev 12 Temmuz 1994 tarihinde Etropole şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Симеон Веселинов Вешев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simeon Veshev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simeon Veshev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simeon Veshev'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simeon Veshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simeon Veshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simeon Veshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simeon Veshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Chavdar

1 Ocak 2019 yılında Bansko

1 Temmuz 2019 yılında Oborishte

1 Temmuz 2020 yılında Neftochimik

6 Ocak 2021 yılında Strumska Slava

1 Temmuz 2021 yılında Maritsa

Simeon Veshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simeon Veshev şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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