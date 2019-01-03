"Korktun mu?" videosuyla sosyal medyada ün salan Simge Barankoğlu, Instagram hesabından bir takipçisinin "Bakire misin?" sorusuna cevap verdi.

KORKTUN MU SİMGE "BAKİRE MİSİN" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Instagram hesabında takipçisinin 'bakirelik' sorusunu cevaplayan Simge Barankoğlu, "Normalde böyle bir soruyu asla yanıtlamam çünkü çok küçük takipçilerim de var fakat artık çok sıktı bu konu. Bakın arkadaşlar o kadar garip bir devirdeyiz ki bu olay beyinde başlar beyinde biter modunda herkes normalmiş gibi ama bana göre öyle değil. Dış görünüşe göre yargıdan nefret ediyorum bu sebeple ve çocukluğumdan beri savunduğum tek konu babamdı. Bana ters bir durum he şunu diyenleriniz elbet olacaktır madem babanı düşünüyorsun açık giyinme... Her şey açık giyinmek değildir bazı şeyler göründüğünden çok farklıdır. Umarım mesaj yerine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

SİMGE BARANKOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİASI ÇIKMIŞTI

Instagram hesabının hikaye bölümünden açıklamalarda bulunan Simge Barankoğlu, "Dün hakkımda milyon tane haber basılmış, hiçbirinin doğruluk payı yoktur arkadaşlar. Buradan herkese duyurulur. Ayrıca o haber basan gazetelere sesleniyorum, lütfen haberlerini düzgün yayınlayın. Güzel reklam yapmışsınız fakat yanlış." demişti.

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR? ASLEN NERELİDİR?

Adı Soyadı: Simge Barankoğlu

Memleket: İzmir (İzmir’de yaşıyor)

Yaş: Doğum tarihi ve yaşı bilinmese de tahminen 23 yaşlarında

Meslek: İnstagrammer

Göz rengi: Siyah

Saç Rengi: Siyah

İlişki Durumu: İlişkisi var

Facebook: sbarankoglu1

İnstagram: sbarankoglu1

Twitter: sbarankoglu1

Snapchat: sbarankoglu1