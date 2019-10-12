Simge fotoğrafın kahramanları 30 yıl sonra buluştu

1989 yılında yaşanan zorunlu göç sırasında ailesiyle birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan ve o dönemde henüz 6 yaşında olan Aynur Yavuzkan, göçün simgesi haline gelen fotoğrafını çeken Behiç Günalan ile 30 yıl sonra bir araya geldi.

1989 yılında Edirne'de muhabirlik yapan ve o dönemde Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç edenleri haberleştieren Behiç Günalan'ın çektiği göç simgesi olarak anılan elinde oyuncak bebek bulunan kız çocuğu fotoğrafının kahramanları 30 yıl sonra Ergene Belediyesi tarafından buluşturuldu.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada fotoğrafı çeken Behiç Günalan, "Kapıkulede o dönemde yüzlerce insan sınır dışı edilerek Trakya topraklarına gelmişti. Yaşanan hadisede çekmiş olduğum bu fotoğraftaki masumiyet ve yaşanan çaresizlik beni korkunç etkiledi. Yıllar sonra çekmiş olduğum bu fotoğrafın sahibiyle bir araya gelmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Bu büyük buluşmayı gerçekleştiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeciye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Henüz 6 yaşındayken göç hadisesinin şahitlerinden olan ve 30 yıl sonra Edirne Kapıkule garında çekilmiş olduğu fotoğrafı ellerinde tutan Aynur Yavuzkan, "Şu anda çok değişik duygular içerisindeyim. O dönemde küçük bir çocuğun en önemli şeyi oyuncağıyla birlikte olmaktı. O gün gezmeye ya da oyun oynamaya gideceğimizi düşünerek bavulların üzerinde oyuncak bebeğimin saçlarını tararken habersizce fotoğrafım çekilmiş ve 30 yıl aradan sonra fotoğrafı çeken Behiç hocamız ve çekmiş olduğu fotoğrafım ile bir aradayım" diye konuştu.

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci'nin girişimleri ile yaşanan buluşma sırasında Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de göçe dair anılarını konuklarla paylaştı.

Fotoğrafın kahramanlarının bir araya gelmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Rasim Yüksel emeği geçenleri kutladı.

Kaynak: İHA