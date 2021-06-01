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  3. Simge Sağın sosyal medyadan isyan etti "Artık kaybedecek bir şey kalmadı"

Simge Sağın sosyal medyadan isyan etti "Artık kaybedecek bir şey kalmadı"

Başarılı şarkıcı Simge Sağın kademeli normalleşme sürecinde müzisyenlerin yaşadığı zorlukları dile getirerek, sitem dolu bir paylaşımda bulundu. Simge Sağın, " Hepimiz çok yorulduk. Daha kaybedecek bir şey de kalmadı." dedi.

Simge Sağın sosyal medyadan isyan etti "Artık kaybedecek bir şey kalmadı"

Sevilen ve başarılı şarkıcı Simge Sağın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Güzel sanatçı pandemi sürecinin neden olduğu zor sürece dikkat çekerek adeta isyan etti.  Pandemi sürecinde müzik sektörünün sıkıntılı günler yaşadığını ifade eden Sağın "Duyun sesimizi!" diyerek yetkililere seslendi.

"YAPTIĞINIZ İŞLE HİÇ YOK SAYILDINIZ MI?"

Kovid-19 önlemleri kapsamındaki normalleşme sürecinde müzisyenlere destekte bulunulmamasına sert tepki gösterdi. Simge Sağın'ın isyan ettiği paylaşımı şu şekilde; "Yaptığınız işle hiç yok sayıldınız mı? Hayatınızın yakın geleceği ile ilgili asla plan yapamamak ne demek bilir misiniz? Günlük çalışarak eve ekmek götüren binlerce müzik çalışanı için ne yaptınız? Bunca  insan ne ile yaşıyor sorguladınız mı? Hep dışlanan taraf olmak nasıl bir duygu bilemezsiniz... Hepimiz çok yorulduk... Daha kaybedecek bir şey de kalmadı... Bu ülkenin insanlarını eğlendiren ve yeri geldiğinde sanatımızla acılarına ortak olan insanlarız biz... Duyun sesimizi!" 

Simge Sağın sosyal medyadan isyan etti Artık kaybedecek bir şey kalmadıSimge Sağın sosyal medyadan isyan etti Artık kaybedecek bir şey kalmadıSimge Sağın sosyal medyadan isyan etti Artık kaybedecek bir şey kalmadıSimge Sağın sosyal medyadan isyan etti Artık kaybedecek bir şey kalmadıSimge Sağın sosyal medyadan isyan etti Artık kaybedecek bir şey kalmadıSimge Sağın sosyal medyadan isyan etti Artık kaybedecek bir şey kalmadı

 

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