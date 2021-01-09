Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın bir süredir aşk yaşadığı Aytaç Özgümüş'ün hayatı merak konusu oldu. Bir çok internet kullanıcısı Simge Sağın'ın sevgilisi Aytaç Özgümüş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının araştırmaya başladı.

AYTAÇ ÖZGÜMÜŞ KİMDİR?

Simge Sağın dört yıl ilişki yaşadığı aranjör Ozan Bayraşa’dan 2018’de ayrılan Simge Sağın, 2.5 aydır hayatında biri olduğunu söylüyordu. Sevgilisinin ismini açıklamayan Simge Sağın’ın aranjör Aytaç Özgümüş’le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Özgümüş, 2018’de şarkıcı Aslı Demirer’le evlenmiş, çift geçtiğimiz aralık ayında boşanmıştı.

Aytaç Özgümüş hakkında bilgilere ulaşıldıkça haberimize eklenecektir...

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümün'e devam ederken Klasik Türk Müziği sanatçıları Alâeddin Yavaşca ve Selahattin İçli dahil olmak üzere çeşitli isimlerden eğitim aldı.

Simge Sağın'ın detaylı biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Simge Sağın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?



