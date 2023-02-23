Simion Bumbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simion Bumbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simion Bumbar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simion Bumbar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simion Bumbar 29 Mart 2005 tarihinde Vișeu de Sus şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simion Bumbar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Simion Bumbar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simion Bumbar'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Simion Bumbar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simion Bumbar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simion Bumbar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simion Bumbar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2022 yılında CSC Selimbar

Simion Bumbar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simion Bumbar şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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