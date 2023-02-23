Simion Velcu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simion Velcu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simion Velcu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simion Velcu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simion Velcu 24 Haziran 2000 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Simion Costin Velcu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simion Velcu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simion Velcu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Simion Velcu'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simion Velcu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simion Velcu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Simion Velcu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simion Velcu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CSM Slatina

Simion Velcu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simion Velcu şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.