Simit Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Simit Satış Elemanı görev tanımı nedir, Simit Satış Elemanı ne iş yapar, Simit Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Simit Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Simit Satış Elemanı Tanımı;

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Simit Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Simit Satış Elemanı Maaşları

Simit Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Simit Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Simit Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.83

Meslek Adı :

Temizlik Malzemeleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Temizlik malzemeleri satışı yapılan işyerlerinde, bu ürünlerin tanıtımını ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Temizlik Malzemeleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satış için gelen temizlik malzemelerini teslim almak, giriş kayıtlarını tutmak,

b) Satılacak temizlik malzemelerini ürün çeşitleri, cins, kalite ve fiyatlarına göre sınıflandırmak,

c) Ürünleri raflara, reyonlara yerleştirmek, vitrin düzenlemesini yapmak,

d) Satışı yapılacak temizlik malzemelerinin üzerlerine özelliklerini ve fiyatlarını belirten etiketler koymak, fiyat değişikliklerinde bunları etiketlere yansıtmak,

e) Müşterileri güler yüzle karşılayıp istediği temizlik malzemelerini göstermek, ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun ürünleri ve alternatif ürünleri tavsiye etmek,

f) Temizlik malzemeleri ve özellikleri, kullanım şekilleri hakkında bilgi vermek,

g) Satışı yapılan ürünleri istenen miktarda tartmak, doldurmak, paketlemek ve müşteriye teslim etmek,

h) Gerektiğinde ücreti tahsil etmek, fiş, fatura düzenleyerek müşteriye vermek,

i) Sorumlu olduğu ürünlerin güvenliğine dikkat etmek varsa güvenlik görevlileri ile koordineli çalışmak,

j) Müşterilerin memnuniyet ve şikayetlerini almak, yetkililere iletmek,

k) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

l) Satışı yapılan ürünlerin stok kontrolünü yapmak, azalan ürünlerin temini için sipariş vermek yada sipariş verilmesi için ilgililere bilgi vermek,

m) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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