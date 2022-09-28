Simit üretiminde yeni dönem! 4 ayrı gruba ayrılarak satılacak!

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan yeni tasarıya göre simitler artık sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olarak 4 farklı grup halinde satışa sunulanacak.

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Simit üretiminde yeni dönem! 4 ayrı gruba ayrılarak satılacak!

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ve 7'den 70'e herkesin severek tükettiği simitte yeni bir düzenleme çalışması yapılıyor. Türk Standartları Enstitüsü'nün hazırladığı ve yakında uygulanacak olan taslakta simitler 4 farklı grup halinde alıcının karşısına çıkacak.

MESLEK ÖRGÜTLERİNE GÖNDERİLDİ

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan yeni simit taslakları tüm meslek örgütlerine gönderildi ve taslakta simidin nasıl yapılıp ve satılacağına dair bilgiler yer aldı. Hazırlanan taslağa göre simit; sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olarak dörde ayrılacak.

Simit üretiminde yeni dönem! 4 ayrı gruba ayrılarak satılacak!

ÇEŞİTLİ KURALLAR GETİRİLDİ

Simit hamurunun üzerine susam tohumu, çöreotu, ay çekirdeği, chia tohumu gibi şeyler serpiştirilmesi kararlaştırılırken, simidin içinde salam, sosis, sucuk ya da çikolata gibi iç malzemeler kullanılabilecek.

Simit üretiminde yeni dönem! 4 ayrı gruba ayrılarak satılacak!

Yeni hazırlanan taslak ile birlikte hazırlanacak olan simitler kendisine has tat ve kokuya sahip olacak ve temiz, kullanılmamış ambalajlar halinde satışa sunulacak.

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