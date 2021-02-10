İstanbul'da simitlere zam gelmesi vatandaşın tepkisine neden olurken bir simit, 2 liradan 2 buçuk Türk Lirası'na yükseltildi. Bunun üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, Simit zammı İstanbul | Simit kaç gram? sorularının cevabını araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...

SİMİT ZAMMI İSTANBUL

İstanbul’da 100 gramlık simidin fiyatı yüzde 25 artarak, 2 liradan 2.5 liraya yükseldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu kararıyla İstanbul’da iki gün öncesinden simitte yeni tarifeye geçildi. 100 gramlık simit, yüzde 25 zam yapılarak 2 liradan 2,5 liraya yükseltildi.

Bazı simitçiler bu tarifeyi tezgahlarına asarken bazı simitçiler ise henüz zamdan haberinin olmadığını söyleyerek eski fiyattan satmaya devam etti.

SİMİT KAÇ GRAM?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar 5 Ocak 2020’de yürürlüğe girmiş ve İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira olmuştu.