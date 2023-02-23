Simo Roiha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simo Roiha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simo Roiha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simo Roiha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simo Roiha 27 Aralık 1990 tarihinde Rovaniemi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simo Roiha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simo Roiha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simo Roiha'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Simo Roiha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simo Roiha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simo Roiha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simo Roiha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FC Santa

7 Ocak 2014 yılında RoPS

1 Ocak 2019 yılında Kokkolan PV

1 Ocak 2021 yılında RoPS

1 Ocak 2022 yılında TPS

1 Ocak 2023 yılında FC KTP

Simo Roiha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simo Roiha şuan FC KTP takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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