Simo Vrbljanac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simo Vrbljanac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simo Vrbljanac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simo Vrbljanac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simo Vrbljanac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simo Vrbljanac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simo Vrbljanac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simo Vrbljanac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simo Vrbljanac 22 Şubat 2003 tarihinde Kikinda şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Симо Врбљанац şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simo Vrbljanac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDA DOO yapmaktadır. Simo Vrbljanac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simo Vrbljanac'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Simo Vrbljanacboyu ve yaşı kaç

Simo Vrbljanac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simo Vrbljanac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Simo Vrbljanac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simo Vrbljanac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Spartak U19

1 Temmuz 2022 yılında Spartak

Simo Vrbljanac kimdir

Simo Vrbljanac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simo Vrbljanac şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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Simo Vrbljanac nereli

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