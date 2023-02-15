Simon Bengtsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Bengtsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Bengtsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Bengtsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Bengtsson 23 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Bengtsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Simon Bengtsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simon Bengtsson'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Bengtsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Bengtsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Simon Bengtsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Bengtsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Helsingborg U19

8 Ocak 2023 yılında Helsingborgs IF

Simon Bengtsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Bengtsson şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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