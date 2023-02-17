Simon Bodrazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Bodrazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Bodrazic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Bodrazic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Bodrazic 21 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Bodrazic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Bodrazic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Bodrazic'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Bodrazic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Bodrazic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Bodrazic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Bodrazic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2018 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2019 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Dornbirn

Simon Bodrazic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Bodrazic şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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