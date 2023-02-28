Simon Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Contreras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Contreras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Contreras 29 Mart 2002 tarihinde Peñalolén şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Simón Alberto Contreras Valenzuela şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Contreras Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Contreras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Simon Contreras'nin Magallanes CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Contreras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Contreras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Simon Contreras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Contreras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında U. de Chile

8 Temmuz 2022 yılında U. Concepción

31 Aralık 2022 yılında U. de Chile

4 Şubat 2023 yılında Magallanes CF

31 Aralık 2023 yılında U. de Chile

Simon Contreras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Contreras şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Simon Contreras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.