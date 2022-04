Simon Cowell mirasından köpeklere 20 milyon sterlin bırakacak

"Pop Idol", "The X Factor", "Britain's Got Talent" gibi yarışmaların yaratıcısı olan ünlü yapımcı ve sunucu Simon Cowell köpekleri de unutmadı. 62 yaşındaki televizyoncu, köpekler için vasiyetinde yer vereceği miktar 20 milyon sterlin olduğu söylendi. İngiliz basınına göre; Cowell, servetinin bir bölümünü dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren köpek barınaklarına bırakacak. Bunlar arasında; Londra'daki Battersea "Köpek Evi", "The Dogs Trust" ve tatillerini geçirdiği Barbados'ta bulunan "K9" adlı kuruluşlar da yer alıyor.

HAYATIN GERÇEGİNİ GEÇİRDİĞİ KAZA SONRASI FARKETTİ

The Sun gazetesine göre; vasiyetinin yaşarken önemsediği her şeyi kapsadığını belirtti. Simon Cowell, ölümü hiç düşünmediği vasiyet konusuna hiç takılmadığını anlattı. Fakat hayatın gerçeği ile geçirdiği kaza sonucu yüzleşti. Kısa süre öncesinde geçirdiği elektrikli bisiklet kazasında ciddi şekilde yaralanan Cowell, altı saat süren bir operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

KÖPEKLERE BIRAKACAGI MİRASTAN BÜYÜK HUZUR DUYUYOR

Geçen yıl toplam servetinin 600 milyon doların üzerinde olduğu açıklanan Simon Cowell, köpeklere de mirasından pay verme kararının ardından büyük bir huzur duyduğunu açıkladı.

ÖLEN ANNESİNİNDE KÖPEĞİNE DE O BAKIYOR

Ünlü televizyoncu Simon Cowell VE sevgilisi Lauren Silverman da evlerinde köpek besliyorlar. Çiftin, dört tane köpeği var bunun yanı sıra Cowell, geçtiğimiz yıl hayata veda eden annesinin köpeğini de kendi ailesine dahil etti.

YAKIN ARKADAŞININ EŞİYLE YASAK AŞK

Öte yandan Simon Cowell, yaptığı işler kadar özel hayatıyla da gündemde. Cowell, oğlu Eric'in annesi Lauren Silverman ile 2010'lu yılların başında yasak ilişkisi başlamıştı. O dönemde yakın arkadaşı Andrew Silverman'in eşi olan Lauren Silverman ile yaşadığı yasak aşk, genç kadının hamile kalmasıyla gündeme gelmişti.

BUNLARLA BAŞA ÇIKMAK ZORUNDASINIZ

Simon Cowell, 2014 yılında The Mirror gazetesine verdiği röportajda, "Hayatımın bu döneminden pişmanlık duyuyorum. Bu benim gurur duyduğum, ya da olmasını istediğim bir şey değildi. Kimseyi incitmek gibi bir amacım yoktu." diye konuşmuştu. Daha sonra sözlerini ,"Ama bunlar oldu. Sadece oldu. Siz de bunlarla başa çıkmak zorundasınız." diye sürdürmüştü.

Konuyla ilgili nasihatte bulunan ünlü yapımcı, "Tek söyleyebileceğim, eğer bir gün başınıza böyle bir şey gelirse, bununla başa çıkmaya çalışmalı ve sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz." ifadelerini kullanmıştı.