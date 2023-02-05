Simon Elisor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Elisor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Elisor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Elisor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Elisor 22 Temmuz 1999 tarihinde Périgueux şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa,Guadeloupe uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Simon Tom Elisor şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Elisor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STC yapmaktadır. Simon Elisor, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simon Elisor'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Elisor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Elisor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Simon Elisor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Elisor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Istres FC

1 Temmuz 2019 yılında AC Ajaccio B

1 Temmuz 2020 yılında AC Ajaccio

26 Ocak 2021 yılında FC Sète 34

30 Haziran 2021 yılında AC Ajaccio

16 Temmuz 2021 yılında FC Villefranche

30 Haziran 2022 yılında AC Ajaccio

11 Temmuz 2022 yılında RFC Seraing

5 Ocak 2023 yılında Stade Lavallois

30 Haziran 2023 yılında RFC Seraing

Simon Elisor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Elisor şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.