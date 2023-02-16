Simon Engelmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Engelmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Engelmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Engelmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Engelmann 22 Mart 1989 tarihinde Vechta şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Engelmann Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.coached yapmaktadır. Simon Engelmann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Simon Engelmann'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Engelmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Engelmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Engelmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Engelmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında VfL Oythe

1 Temmuz 2010 yılında SF Lotte

14 Ocak 2013 yılında BV Cloppenburg

1 Temmuz 2013 yılında SC Verl

1 Temmuz 2015 yılında RW Oberhausen

1 Temmuz 2017 yılında SV Rödinghausen

1 Temmuz 2020 yılında RW Essen

Simon Engelmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Engelmann şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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