Simon Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Gabriel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Gabriel 28 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Šimon Gabriel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Gabriel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Simon Gabriel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Gabriel'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2019 yılında Vik. Plzen B

1 Ocak 2020 yılında Viktoria Plzen

3 Ağustos 2020 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2020 yılında Viktoria Plzen

3 Ocak 2021 yılında Teplice

30 Haziran 2021 yılında Viktoria Plzen

6 Ağustos 2021 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2022 yılında Viktoria Plzen

27 Temmuz 2022 yılında Jihlava

30 Haziran 2023 yılında Viktoria Plzen

Simon Gabriel kimdir

Simon Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Gabriel şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Zbraslav (2008 - 2011), AC Sparta Praha (2011 - 2018), FC Viktoria Plzeň (2018/19)

Simon Gabriel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Simon Gabriel nereli

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