Simon Gefvert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Gefvert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Gefvert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Gefvert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Gefvert 28 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Gefvert Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Stars Consulting yapmaktadır. Simon Gefvert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 29 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Gefvert'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Gefvert Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Gefvert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Gefvert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Gefvert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2019 yılında Karlslunds IF

8 Ocak 2020 yılında Sirius

29 Mart 2021 yılında Västerås SK

Simon Gefvert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Gefvert şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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