Simon Geiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Geiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Geiger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Geiger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Geiger 16 Mart 2002 tarihinde Guttet-Feschel VS şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Geiger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Simon Geiger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simon Geiger'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Geiger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Geiger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Simon Geiger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Geiger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında BSC YB U16

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2020 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2023 yılında FC Wil 1900

Simon Geiger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Geiger şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simon Geiger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Attalens, FC Châtel-St-Denis, FC Fribourg, BSC Young Boys

İsviçre U18 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.