Simon Graves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Graves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Graves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Graves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Graves 22 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Simon Graves Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Graves Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Simon Graves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Palermo FC futbol takımında oynamaktadır. Palermo FC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simon Graves'nin Palermo FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Simon Graves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Graves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Simon Graves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Graves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Randers U19

1 Temmuz 2018 yılında Randers

30 Ocak 2023 yılında Palermo

Simon Graves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Graves şuan Palermo FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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