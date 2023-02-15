Simon Gustafson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Gustafson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Gustafson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Gustafson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Gustafson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Gustafson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Gustafson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Gustafson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Gustafson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Gustafson 11 Ocak 1995 tarihinde Mölndal şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Gustafson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Simon Gustafson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Gustafson'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Simon Gustafson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/simzci

Simon Gustafsonboyu ve yaşı kaç

Simon Gustafson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Gustafson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Simon Gustafson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Gustafson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2010 yılında Fässbergs IF

17 Ocak 2013 yılında Häcken

15 Temmuz 2015 yılında Feyenoord

14 Temmuz 2017 yılında Roda JC

30 Haziran 2018 yılında Feyenoord

1 Temmuz 2018 yılında Utrecht

16 Temmuz 2022 yılında Häcken

Simon Gustafson kimdir

Simon Gustafson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Gustafson şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fässbergs IF, BK Häcken

Simon Gustafson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 7 numaralı formasıyla 15 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Simon Gustafson nereli

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