Simon Handle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Handle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Handle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Handle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Handle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Handle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Handle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Handle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Handle 25 Ocak 1993 tarihinde Trostberg şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Handle Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kögl & Partner GmbH yapmaktadır. Simon Handle, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 29 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Simon Handle'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Simon Handleboyu ve yaşı kaç

Simon Handle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Handle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Handle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Handle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2008 yılında Salzburg U17

1 Temmuz 2009 yılında Salzburg U19

1 Temmuz 2010 yılında RB Juniors

19 Ocak 2012 yılında USK Anif

19 Haziran 2012 yılında RB Juniors

11 Temmuz 2012 yılında Grödig

1 Temmuz 2015 yılında Aue

27 Ocak 2017 yılında SV Elversberg

30 Haziran 2017 yılında Aue

29 Ağu 2017 yılında Viktoria Köln

Simon Handle kimdir

Simon Handle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Handle şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wacker Burghausen, Red Bull Salzburg

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Simon Handle nereli

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