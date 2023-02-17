Simon Jakobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Jakobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Jakobsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Jakobsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Jakobsen 17 Kasım 1990 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Simon Skov Jakobsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Jakobsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Jakobsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 27 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Simon Jakobsen'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Jakobsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Jakobsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Jakobsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Jakobsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Silkeborg IF

27 Ocak 2020 yılında Hobro IK

Simon Jakobsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Jakobsen şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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