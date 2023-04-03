Simon Jalovicor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Jalovicor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Jalovicor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Simon Jalovicor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Simon Jalovicor 23 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Šimon Jalovičor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Simon Jalovicor Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Sigma Olomouc U19 futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Jalovicor'nin SK Sigma Olomouc U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Simon Jalovicor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Simon Jalovicor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Olomouc U19
Simon Jalovicor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Simon Jalovicor şuan SK Sigma Olomouc U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Beskyd Bukovec (2013 - 2017)
FK Třinec (2017 - 2020)
SK Sigma Olomouc (2020 - )
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