Simon Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Johansson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Johansson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Johansson 5 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Johansson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Johansson, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 1 Kasım 2011 tarihinde katılmıştır. Simon Johansson'nin Västerås SK ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Johanssonboyu ve yaşı kaç

Simon Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2011 yılında Västerås SK

Simon Johansson kimdir

Simon Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Johansson şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Västerås SK

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Simon Johansson nereli

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