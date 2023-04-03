Simon Kampmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Kampmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Simon Kampmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Kampmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.