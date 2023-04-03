Simon Kampmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Kampmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Kampmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Simon Kampmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Simon Kampmann 15 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Simon Kampmann Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOUnited Management GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Kampmann'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Simon Kampmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Simon Kampmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında FC Bayern U16
1 Temmuz 2018 yılında Ingolstadt U17
1 Temmuz 2019 yılında Ingolstadt U19
1 Temmuz 2021 yılında Ingolstadt II
Simon Kampmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Simon Kampmann şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Bayern München (-2018), FC Ingolstadt 04 (2018-)
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