Simon Karlsson Adjei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Karlsson Adjei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Karlsson Adjei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Karlsson Adjei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Karlsson Adjei 10 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İsveç,Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Simon Emanuel Karlsson Adjei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Karlsson Adjei Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Felkrem yapmaktadır. Simon Karlsson Adjei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simon Karlsson Adjei'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Karlsson Adjei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Karlsson Adjei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Karlsson Adjei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Karlsson Adjei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2010 yılında Husqvarna

9 Ağu 2013 yılında Råslätts SK

30 Kasım 2013 yılında Husqvarna

7 Mart 2014 yılında Tenhults IF

30 Kasım 2014 yılında Husqvarna

17 Mart 2016 yılında Aurora FC

6 Şubat 2018 yılında Assyriska IK

1 Ocak 2019 yılında York9 FC

28 Şubat 2020 yılında Assyriska IK

8 Ocak 2021 yılında Varbergs BoIS

8 Ocak 2023 yılında AFC Eskilstuna

Simon Karlsson Adjei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Karlsson Adjei şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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