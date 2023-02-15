Simon Kroon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Kroon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Kroon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Kroon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Kroon 16 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Kroon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Simon Kroon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 27 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Simon Kroon'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Kroon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Kroon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Kroon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Kroon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Malmö FF

1 Ocak 2016 yılında SönderjyskE

29 Ocak 2017 yılında Midtjylland

19 Ocak 2018 yılında SönderjyskE

30 Haziran 2018 yılında Midtjylland

27 Temmuz 2018 yılında Östersund

Simon Kroon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Kroon şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simon Kroon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Limhamns IF, Malmö FF

İsveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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