Simon Loosli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Loosli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Loosli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Loosli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Loosli 30 Mart 2002 tarihinde Thun şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Loosli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Füglister Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Simon Loosli'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Loosli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Loosli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Loosli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Loosli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Thun U21

Simon Loosli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Loosli şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Simon Loosli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U17 takımında 13 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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