Simon Loshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Loshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Loshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Loshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Loshi 16 Şubat 2000 tarihinde Tilburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosova,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Loshi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Majstro Sports yapmaktadır. Simon Loshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Loshi'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Loshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Loshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Loshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Loshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Feyenoord Altya

1 Temmuz 2016 yılında Feyenoord U17

1 Temmuz 2017 yılında Feyenoord U18

1 Temmuz 2018 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2019 yılında ADO U21

1 Ocak 2020 yılında KF Feronikeli

5 Eylül 2020 yılında Resovia

24 Ocak 2021 yılında KF Feronikeli

31 Ocak 2022 yılında ASWH

30 Temmuz 2022 yılında Hoogstraten VV

Simon Loshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Loshi şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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