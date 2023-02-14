Simon Luchinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Luchinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Luchinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Luchinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Luchinger 28 Kasım 2002 tarihinde Vaduz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Lihtenştayn,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Simon Josef Lüchinger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Luchinger Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Luchinger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 16 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Luchinger'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Luchinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Luchinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Luchinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Luchinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Vaduz U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Vaduz II

1 Temmuz 2021 yılında Saint Francis U

16 Aralık 2021 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2022 yılında Eschen/Mauren

6 Eylül 2022 yılında FC Vaduz

Simon Luchinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Luchinger şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Simon Luchinger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lihtenştayn takımında 7 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Lihtenştayn U21 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Lihtenştayn U19 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Lihtenştayn U17 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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