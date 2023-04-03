Simon Maass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Maass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Maass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Simon Maass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Simon Maass 4 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Simon Maass Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Maass'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Simon Maass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Simon Maass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE U19
Simon Maass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Simon Maass şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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