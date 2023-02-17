Simon Madsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Madsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Madsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Madsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Madsen 20 Şubat 2002 tarihinde Nykøbing Falster şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Simon Ulrich Madsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Madsen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Madsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Madsen'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Madsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Madsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Madsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Madsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2021 yılında Nyköbing FC

Simon Madsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Madsen şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Nykøbing FC, B.1901

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