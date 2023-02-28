Simon Micuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Micuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Micuda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Micuda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Micuda 28 Ocak 2004 tarihinde Ilava şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Šimon Mičuda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Micuda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go2Score sport agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Micuda'nin AS Trencin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Micuda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Micuda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Micuda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Micuda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında AS Trencin U19

1 Ocak 2022 yılında AS Trencin

Simon Micuda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Micuda şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Simon Micuda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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