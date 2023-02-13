Simon Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Moreno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Moreno

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Moreno 2 Temmuz 1997 tarihinde Cartaya şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Simón Moreno Barroso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Moreno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Simon Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Moreno'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Morenoboyu ve yaşı kaç

Simon Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2017 yılında Villarreal CF B

2 Temmuz 2019 yılında UD Almería

28 Ağu 2019 yılında Villarreal CF B

12 Ağu 2020 yılında FC Cartagena

31 Ocak 2021 yılında Villarreal CF B

1 Şubat 2021 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2021 yılında Villarreal CF B

7 Temmuz 2021 yılında CD Mirandés

Simon Moreno kimdir

Simon Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Moreno şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Simon Moreno nereli

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