Simon Nelson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Nelson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Nelson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Nelson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Nelson 3 Şubat 2002 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Simon Nosa Salami Nelson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Nelson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Momentum Sportmanagement yapmaktadır. Simon Nelson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Simon Nelson'nin SCR Altach ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Nelson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Nelson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Nelson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Nelson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Ocak 2020 yılında Sturm Graz II

1 Ocak 2021 yılında Sturm Graz

4 Şubat 2023 yılında SCR Altach

Simon Nelson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Nelson şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simon Nelson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Sturm Graz (03/2009-)

Avusturya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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