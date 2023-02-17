Simon Nesler Taubl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Nesler Taubl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Nesler Taubl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Nesler Taubl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Nesler Taubl 4 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Nesler Taubl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Simon Nesler Taubl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Nesler Taubl'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Nesler Taubl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Nesler Taubl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Nesler Taubl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Nesler Taubl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2020 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2021 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2022 yılında A. Lustenau

Simon Nesler Taubl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Nesler Taubl şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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