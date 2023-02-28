Simon Obonde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Obonde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Obonde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Obonde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Obonde 10 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Obonde Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DB Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Obonde'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Obonde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Obonde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Obonde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Obonde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ekim 2020 yılında SC Noravank

30 Haziran 2022 yılında Cheetah FC

29 Temmuz 2022 yılında L. Artsakh

Simon Obonde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Obonde şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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