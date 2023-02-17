Simon Piesinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Piesinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Piesinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Piesinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Piesinger 13 Mayıs 1992 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Piesinger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Simon Piesinger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Piesinger'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Simon Piesinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Piesinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Piesinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Piesinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2006 yılında Linz U15

1 Temmuz 2007 yılında Linz U17

1 Temmuz 2009 yılında Linz U19

1 Temmuz 2010 yılında LASK II

11 Temmuz 2011 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2012 yılında FC Wacker

10 Temmuz 2014 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2017 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2019 yılında Randers

1 Temmuz 2022 yılında Wolfsberger AC

Simon Piesinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Piesinger şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simon Piesinger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK St. Magdalena (11/1998-), LASK Linz

Avusturya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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