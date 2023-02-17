Simon Pirkl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Pirkl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Pirkl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Pirkl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Pirkl 3 Nisan 1997 tarihinde Innsbruck şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Simon Josef Alois Pirkl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Pirkl Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Sports Concept yapmaktadır. Simon Pirkl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Pirkl'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Pirkl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Pirkl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Pirkl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Pirkl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Tirol U18

1 Ocak 2014 yılında FC Wacker

30 Ocak 2018 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2018 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2019 yılında A. Lustenau

3 Şubat 2020 yılında SV Horn

1 Temmuz 2021 yılında Blau Weiss Linz

Simon Pirkl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Pirkl şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simon Pirkl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wacker Innsbruck (10/2005-), AKA Tirol

Avusturya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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