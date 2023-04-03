Simon Polasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Polasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Polasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Simon Polasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Simon Polasek 18 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Šimon Polášek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Simon Polasek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Polasek, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simon Polasek'nin FC Trinity Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Simon Polasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Simon Polasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin U19
1 Ocak 2023 yılında FC Zlin B
Simon Polasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Simon Polasek şuan FC Trinity Zlin B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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