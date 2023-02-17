Simon Rohrbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Rohrbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Rohrbach kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Rohrbach ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Rohrbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Rohrbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Rohrbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Rohrbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Rohrbach 11 Ekim 1996 tarihinde Chur şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Simon Pascal Rohrbach şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Rohrbach Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Rohrbach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Simon Rohrbach'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Rohrbachboyu ve yaşı kaç

Simon Rohrbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Rohrbach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Rohrbach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Rohrbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında St. Gallen U21

3 Mart 2016 yılında Rapperswil-Jona

30 Haziran 2016 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2016 yılında Rapperswil-Jona

30 Haziran 2017 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2017 yılında Rapperswil-Jona

Simon Rohrbach kimdir

Simon Rohrbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Rohrbach şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Bondaduz, Team Graubünden

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Simon Rohrbach nereli

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