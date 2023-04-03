Simon Schierack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Schierack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Simon Schierack kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Schierack ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.