Simon Seidl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Seidl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Seidl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Seidl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Seidl 4 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Seidl Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini m & m deportivo yapmaktadır. Simon Seidl, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Seidl'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Seidl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Seidl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Seidl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Seidl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2016 yılında Grödig Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Kuchl

1 Temmuz 2022 yılında Blau Weiss Linz

Simon Seidl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Seidl şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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