Simon Sharif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Sharif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Sharif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Sharif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Sharif 10 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Simon Friis Sharif şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Sharif Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Sharif, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 10 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Simon Sharif'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Sharif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Sharif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Sharif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Sharif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2016 yılında Brönshöj BK

10 Ocak 2019 yılında Hilleröd F

Simon Sharif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Sharif şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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